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Селяхин Степан Никитич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Селяхин
Имя
Степан
Отчество
Никитич
Дата исполнения приговора
23 май 1924
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 3: 1924 год, кн. 3. С. 305
Источник
Скан
Оригинальная запись
10448. СЕЛЯХИН СТЕПАН НИКИТИЧ, 23 л., Нижне-Тагильск. окр., Башкирск. в., д. Сарапулки. Н. С. 10 уч. Сретенск у. Ст. 180 п. «б», лиш св. 1 г. 10 м. 2 д. и пор. пр. 2 г. П. в. з. с. 23/Ѵ — 24

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