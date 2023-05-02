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Никитин Сергей Петрович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Никитин
Имя
Сергей
Отчество
Петрович
Дата исполнения приговора
22 июль 1919
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 159
Источник
Скан
Оригинальная запись
5084. Никитин Сергей Петрович, 16 л. Гр. Колпина; — Н. С. 3 отд. 1 Гор. р-на г. Петрограда. Кража. прин. раб. 8 м. Исп. 22 июля 919.

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