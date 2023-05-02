Чуков Кузьма Федоров
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Чуков
- Имя
- Кузьма
- Отчество
- Федоров
- Дата исполнения приговора
- 10 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 454
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 141320. ЧУКОВЪ, КУЗЬМА ФЕДОРОВЪ. К. Рязанск. у., в. и д. Новоселокъ, 18 л.; — СПБ. Ст. М. С. 12 уч. 10 Окт. 909, 169 М., по сов. съ приг. сего М. С. сего же 10 Окт. 909 г. (169 М. — тюр. 3 м.), тюр. 5 м. Исп. 10 Окт. 909.
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