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Чуков Кузьма Федоров

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Чуков
Имя
Кузьма
Отчество
Федоров
Дата исполнения приговора
10 октябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 454
Источник
Скан
Оригинальная запись
141320. ЧУКОВЪ, КУЗЬМА ФЕДОРОВЪ. К. Рязанск. у., в. и д. Новоселокъ, 18 л.; — СПБ. Ст. М. С. 12 уч. 10 Окт. 909, 169 М., по сов. съ приг. сего М. С. сего же 10 Окт. 909 г. (169 М. — тюр. 3 м.), тюр. 5 м. Исп. 10 Окт. 909.

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