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Краснянский Александр Леонтьевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Краснянский
Имя
Александр
Отчество
Леонтьевич
Дата исполнения приговора
05 июнь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 199
Источник
Скан
Оригинальная запись
7000. КРАСНЯНСКИЙ АЛЕКСАНДР ЛЕОНТЬЕВИЧ, 26 л., г. Могилев-Подольского, Пермск. Губсуд, Ст. ст. 105, 109, 113 ч. 1, 110, лиш. св. 4 г. и пор. пр. 5 л., Исп. 5 июня 923.

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