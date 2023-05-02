Краснянский Александр Леонтьевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Краснянский
- Имя
- Александр
- Отчество
- Леонтьевич
- Дата исполнения приговора
- 05 июнь 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 199
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 7000. КРАСНЯНСКИЙ АЛЕКСАНДР ЛЕОНТЬЕВИЧ, 26 л., г. Могилев-Подольского, Пермск. Губсуд, Ст. ст. 105, 109, 113 ч. 1, 110, лиш. св. 4 г. и пор. пр. 5 л., Исп. 5 июня 923.
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