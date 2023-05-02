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Антоненко Адам Козьмин

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Антоненко
Имя
Адам
Отчество
Козьмин
Дата исполнения приговора
13 апрель 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 21
Источник
Скан
Оригинальная запись
44907. АНТОНЕНКО, АДАМЪ КОЗЬМИНЪ. К. Новоградволын. у., Эмиличинск. в., с. Большой Глумчи, 23 л.; — М. С. 1 уч. Новоградволын. окр., 169 М. и Выс. маниф. 904 г., тюр. 1 м. Исп. 13 Апр. 905.

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