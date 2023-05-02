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Савосин Иван Алексеевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Савосин
Имя
Иван
Отчество
Алексеевич
Дата исполнения приговора
30 октябрь 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 223
Источник
Скан
Оригинальная запись
28433. САВОСИН, ИВАН АЛЕКСЕЕВИЧ, 36 л. Гр. Боровичск. у., Львическ. в., д. Высочки; — Н. С. 6 уч. Боровичск. у. Кража, лиш. св. 2 г., по амн. нак. сокр. до 5 м. Исп. 30 окт. 920.

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