Кучаева Анна Максимовна
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Кучаева
- Имя
- Анна
- Отчество
- Максимовна
- Дата исполнения приговора
- 22 сентябрь 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 220
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 7764. КУЧАЕВА АННА МАКСИМОВНА, 27 л., Веневск. у., Урусовск. в., д. Камельки. Н. С. 3 уч. Ив.-Вознесенск. у. Ст. 180 п. «б», лиш. св. 2 г. Исп. 22 сент. 923.
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