Гасперович Антон Антонович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Гасперович
- Имя
- Антон
- Отчество
- Антонович
- Дата исполнения приговора
- 24 июнь 1926
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 3: 1926 год, кн. 3. С. 37
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 1371. Гасперович Антон Антонович, 33 л., рд. в Ковенск. г., Поневежск. у., Крониневск. в., д. Прейбы. Н. С. 5 уч. Велижск. у. Ст. 180 п. «в», лиш. св 2 г. и пор. пр. 5 л., П. в. з. с. 24/ѴІ—26.
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