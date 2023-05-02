Павлов Николай Ефимович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Павлов
- Имя
- Николай
- Отчество
- Ефимович
- Дата исполнения приговора
- 13 февраль 1926
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн 2: 1926 год, кн. 2. С. 264
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 9758. Павлов Николай Ефимович, 20 л., г. Холма. Н. С. 1 уч. Осташковск. у. Ст. 180 п. "б", лиш. св. 1 г. и пор. пр. 3 г. П. в. з. с. 13 февр. 926. Наст. приговор поглощает приговоры от 23 янв. 926 (лиш. св. 3 м. и пор. пр. 1 г.) и от 13 февр. 926 (лиш. св. 6 м. и пор. пр. 1 г.).
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