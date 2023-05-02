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Феткуллов Лутфулла Негаме-Туллин

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Феткуллов
Имя
Лутфулла
Отчество
Негаме-Туллин
Дата исполнения приговора
14 апрель 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 1: 1926 год, кн. 1. С. 302
Источник
Скан
Оригинальная запись
10464. ФЕТКУЛЛОВ ЛУТФУЛЛА НЕГАМЕ-ТУЛЛИН, 22 л., Батыревск. у., Шемурлшнск. в., д. Байдеряково. Главсуд Чувашск. АССР. Ст. 1 ч. 86, лиш. св. 1 г. П. в. з. с. 14/ІѴ—26.

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