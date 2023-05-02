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Бенюшевич Виталий Станиславович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Бенюшевич
Имя
Виталий
Отчество
Станиславович
Дата исполнения приговора
17 май 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 3: 1926 год, кн. 3. С. 16
Источник
Скан
Оригинальная запись
572. Бенюшевич Виталий Станиславович, 28 л., г. Москвы. Сев.-Кавказск. Крайсуд. Ст. ст. 1 ч. 106, 2 ч. 113, лиш. св. 7 л. и пор. пр. 3 г. П. в. з. с. 17/Ѵ—26.

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