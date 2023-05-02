Галушка Осип Яковлев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Галушка
- Имя
- Осип
- Отчество
- Яковлев
- Дата исполнения приговора
- 02 апрель 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 60
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 45965. ГАЛУШКА, ОСИПЪ ЯКОВЛЕВЪ. К. Бендинск. у., гм. Гзиховъ, д. Погонъ, 23 л.; — Петроков. О. С., 2 степ. 33, 134, 135 и 1 ч. 1483 У., тюр. 3 м. и 10 дн. Исп. 2 Апр. 905.
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