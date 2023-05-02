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Лукичев Иван Ксенофонтович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Лукичев
Имя
Иван
Отчество
Ксенофонтович
Дата исполнения приговора
22 декабрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 235
Источник
Скан
Оригинальная запись
8305. ЛУКИЧЕВ ИВАН КСЕНОФОНТОВИЧ, 17 л., Пошехоно-Володарск. у., Колобовск. в., д. Мошки. Ярославск. Губсуд. Ст. 167, лиш. св. 1 г. Исп. 22 дек. 923.

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