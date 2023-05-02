Балабочкина Александра Петровна
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Балабочкина
- Имя
- Александра
- Отчество
- Петровна
- Дата исполнения приговора
- 05 ноябрь 1919
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 16
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 428. БАЛАБОЧКИНА, АЛЕКСАНДРА Петровна, 44 л. Гр. Петрозаводск. у., Ладвинск, в., д. Погасма; — Н. С. 5 уч. Петрозаводск. у. Принят и укрыв. похищен., лиш. св. 6 м., по амнист. от 5 нояб. 919 г. от нак. освоб.
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