Гуртиков Леонтий Васильев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Гуртиков
- Имя
- Леонтий
- Отчество
- Васильев
- Дата исполнения приговора
- 12 май 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 7: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 89
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 81739. ГУРТИКОВЪ, ЛЕОНТІЙ ВАСИЛЬевъ (онъ же Хлудовъ), 22 л. К. Михайловск. у., Попадьинск. в., д. Добрыхъ Пчелъ; — СПБ. О. С., 17 Февр. 911, 2 ч. 1655 У., арест. отд. 2½ г. Исп. 12 Мая 911. | 908 69661 2 ч. 1655 У. | 904 31743 170 М. | 905 46358 1655 У. | 3 Нояб. 903 г. СПБ. Ст. М. С. 22 уч., 169 М., тюр. 3 м.
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