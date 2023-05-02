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Павлов Петр Иванович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Павлов
Имя
Петр
Отчество
Иванович
Дата исполнения приговора
30 сентябрь 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 192
Источник
Скан
Оригинальная запись
27418. ПАВЛОВ, ПЕТР ИВАНОВИЧ, 39 л. Гр. Алатырск. у., Барышевск. в., с. Сарря; — Р. В. Т. Волжск. обл. Спекуляц., лиш. св. 5 л. Исп. 30 сент. 920.

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