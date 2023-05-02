Буланов Гавриил Андреев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Буланов
- Имя
- Гавриил
- Отчество
- Андреев
- Дата исполнения приговора
- 10 июнь 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 42
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 45467. БУЛАНОВЪ, ГАВРІИЛЪ АНДРЕевъ. К. Инсар. у., в. и с. Иссы, 31 г.; — Г. С. с. Балакова, Николаев. у., Самар. г., 169 М., тюр. 3 м. Исп. 10 Іюня 905.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.