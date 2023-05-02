Берзинадзе Изек Семенович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Берзинадзе
- Имя
- Изек
- Отчество
- Семенович
- Дата исполнения приговора
- 16 август 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 25
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 13272. БЕРЗИНАДЗЕ, ИЗЕК СЕМЕНОВИЧ, 25 л. Гр. г. Кутаиси; — Н. С. Мяспицк. уч. г. Москвы. Труддезерт., пр. р. 1 г., с зач. 4 д. пр. з. Исп. 16 авг. 920.
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