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Егоршин Павел Алексеев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Егоршин
Имя
Павел
Отчество
Алексеев
Дата исполнения приговора
11 июнь 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 86
Источник
Скан
Оригинальная запись
46669. ЕГОРШИНЪ, ПАВЕЛЪ АЛЕКСѢевъ. К. Ярослав. г., Ростов. у., Дубровск. в., д. Дериниковой, 50 л.; — М. С. 7 уч. СПБ. у., 172 М. (покуш.), тюр. 1½ м. Исп. 11 Іюня 905.

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