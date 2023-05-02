Петренко Иван Яковлев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Петренко
- Имя
- Иван
- Отчество
- Яковлев
- Дата исполнения приговора
- 13 июнь 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 8: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 264
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 97600. ПЕТРЕНКО, ИВАНЪ ЯКОВЛЕВЪ, 24 л. Лиш. ос. пр. изъ к. Таращан. у., Юшковорогск. в., с. Липовичей, рд. Балтск. у., въ м. Саврани; — Кіевск. О. С., 7 Мая 911, 2 п. 1 ч. 1647 У., арест. отд. 3 г. и 3 м. Исп. 13 Іюня 911. | 909 15201 1647 У. | 903 42726 169 М. | 905 6809 172 М. | 903 6431 169 М. | 904 35789 172 М.
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