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Ефимов Михаил

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Ефимов
Имя
Михаил
Дата исполнения приговора
19 январь 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 88
Источник
Скан
Оригинальная запись
46726. ЕФИМОВЪ, МИХАИЛЪ. К. Опочецк. у., Боронецк. в., д. Румянцева, 24 л.; — СПБ. С. П., 134, 135, 150, 1 ч. 1485 и 1492 У. и Выс. маниф. 904 г., тюр. 2 м. Исп. 19 Янв. 905.

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