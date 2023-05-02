Ефимов Михаил
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Ефимов
- Имя
- Михаил
- Дата исполнения приговора
- 19 январь 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 88
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 46726. ЕФИМОВЪ, МИХАИЛЪ. К. Опочецк. у., Боронецк. в., д. Румянцева, 24 л.; — СПБ. С. П., 134, 135, 150, 1 ч. 1485 и 1492 У. и Выс. маниф. 904 г., тюр. 2 м. Исп. 19 Янв. 905.
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