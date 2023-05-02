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Кужелев Гавриил Васильевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Кужелев
Имя
Гавриил
Отчество
Васильевич
Дата исполнения приговора
08 март 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 207
Источник
Скан
Оригинальная запись
7272. КУЖЕЛЕВ ГАВРИИЛ ВАСИЛЬЕВИЧ, 48 л., Черкасск. окр., Ново-Черкасск. в., хутора Власова-Аютинского. Н. С. 3 уч. Краснодарск. отд. Ст. 140а, лиш. св. и пор. пр. 3 г. Исп. 8 марта 923.

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