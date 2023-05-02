Россигно Станислав-Францискус Игнатьев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Россигно
- Имя
- Станислав-Францискус
- Отчество
- Игнатьев
- Дата исполнения приговора
- 30 октябрь 1907
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1908, кн. 5: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1908. С. 344
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 39631. РОССИГНО, сТАНИСЛАВЪ-ФРАНцискусъ Игнатъевъ (онъ же Розе). Лиш. ос. пр. изъ мщ. г. Митавы, 28 л.; — Митав. О. С., 134, 135 и 1 ч. 1655 У., арест. отд. 1 г. и 3 м. Исп. 30 Окт. 907. | 904 101436 170¹ М. | 904 44939 1647 У.
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