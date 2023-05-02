Ласко Виктор Семенович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Ласко
- Имя
- Виктор
- Отчество
- Семенович
- Дата исполнения приговора
- 19 декабрь 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 225
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 7917. ЛАСКО ВИКТОР СЕМЕНОВИЧ, 26 л. Рд. в Ковенск. г., Вилькомирск. у., Жмуденск. в., д. Балы. В. Т. пограничн. част. Западн. фр. Ст. ст. 86 ч. 1, 97 ч. 2, 114 ч. 1, 208 ч. 1, лиш. св. 3 г. Исп. 19 дек. 923.
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