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Рукомойкин Клементий Архипович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Рукомойкин
Имя
Клементий
Отчество
Архипович
Дата исполнения приговора
__ ____
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 218
Источник
Скан
Оригинальная запись
28287. РУКОМОЙКИН, КЛЕМЕНТИЙ АРХИПОВИЧ, 34 л. Гр. Ирбитск. у., Егоршинск. в., с. Егоршина; — Н. С. 3 уч. Ирбитск. у. Агитац. пр. Сов. власти, лиш. св. 6 м. условно.

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