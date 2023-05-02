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Дзябевич Сергей Яковлевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Дзябевич
Имя
Сергей
Отчество
Яковлевич
Дата исполнения приговора
23 ноябрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 112
Источник
Скан
Оригинальная запись
3903. ДЗЯБЕВИЧ СЕРГЕЙ ЯКОВЛЕВИЧ, 33 л., г. Пензы. В. Т. 8 стр. корп. Ст. ст. 105, 114 ч. 2, 116, 205 п. «б», лиш. св. 5 л. Исп. 23 ноября 923.

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