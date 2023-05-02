Чардевиц Трина-Эмилия Гедертова
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Чардевиц
- Имя
- Трина-Эмилия
- Отчество
- Гедертова
- Дата исполнения приговора
- 13 ноябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 445
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 141064. ЧАРДЕВИЦЪ, ТРИНА-ЭМИЛІЯ Гедертова. К. Добленск. у., Гросъ-Эллейск. в., 20 л., рд. т. же у., въ Гроссъ-Сессавск. в.; — М. С. 2 уч. Мит.-Баусск. окр. 24 Сент. 909, 169 М., тюр. 5 м. Исп. 13 Нояб. 909.
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