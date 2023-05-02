Иванцов Яков Васильевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Иванцов
- Имя
- Яков
- Отчество
- Васильевич
- Дата исполнения приговора
- 03 ноябрь 1924
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 3: 1924 год, кн. 3. С. 110
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 3712. ИВАНЦОВ ЯКОВ ВАСИЛЬЕВИЧ, 22 л., Смоленск. у., Крошенск. в., с. Палкина. В. Т. 16 стр. корп. Ст. Ст. Ст. 1 ч. 202, 2 ч. 208, лиш. св. 1½ г. П. В. З. С. 3/ХІ—24.
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