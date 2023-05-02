Орт Гертруда Осиповна
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Орт
- Имя
- Гертруда
- Отчество
- Осиповна
- Дата исполнения приговора
- 06 июнь 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 163
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 17849. ОРТ, ГЕРТРУДА ОСИПОВНА, 24 л. Гр. Марксштадтск. у., с. Отроговки; — Р. Т. Трудком. обл. немц. Повол. Восстание, лиш. св. 3 г. Исп. 6 июня 920.
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