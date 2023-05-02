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Куприянов Иван Андреевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Куприянов
Имя
Иван
Отчество
Андреевич
Дата исполнения приговора
22 апрель 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 216
Источник
Скан
Оригинальная запись
7618. КУПРИЯНОВ ИВАН АНДРЕЕВИЧ, 23 л., Вязниковск. у., Денисовск. в., д. Григоровой. В. Т. Балтфл. и Крокрепост. Ст. ст. 114 ч. 1 и 116, лиш. св. 1 г. Исп. 22 апр. 923.

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