Куприянов Иван Андреевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Куприянов
- Имя
- Иван
- Отчество
- Андреевич
- Дата исполнения приговора
- 22 апрель 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 216
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 7618. КУПРИЯНОВ ИВАН АНДРЕЕВИЧ, 23 л., Вязниковск. у., Денисовск. в., д. Григоровой. В. Т. Балтфл. и Крокрепост. Ст. ст. 114 ч. 1 и 116, лиш. св. 1 г. Исп. 22 апр. 923.
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