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Пинчук Михаил Васильевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Пинчук
Имя
Михаил
Отчество
Васильевич
Дата исполнения приговора
03 ноябрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 218
Источник
Скан
Оригинальная запись
7706. ПИНЧУК МИХАИЛ ВАСИЛЬЕВИЧ, 23 л., г. Одессы. В. Т. Триб. Южн окр. пут. сообщ. Ст. 76 ч. 1, лиш. св. 10 л. и пор. пр. 3 г. Исп. 3 ноября 923.

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