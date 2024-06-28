Самуйлов Федор Самуйлов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Самуйлов
- Имя
- Федор
- Отчество
- Самуйлов
- Дата исполнения приговора
- 30 март 1907
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1907, кн. 7: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак. и в ст. 437-468 Уст. о сс. - 1907. С. 265
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 44889. САМУЙЛОВЪ, ФЕДОРЪ САМУЙловъ. Лиш. ос. пр. изъ к. Оршан. у., Руднянск. в., д. Холмочекъ, 37 л.; — Смолен. О. С., 115, 1647 и 1654¹ У., арест. отд. 4 г. Исп. 30 Марта 907.| 903 16803 1654¹ У. | 901 77308 170 М.
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