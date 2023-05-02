Кулемзин Тимофей Иванович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Кулемзин
- Имя
- Тимофей
- Отчество
- Иванович
- Дата исполнения приговора
- 04 март 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 213
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 7513. КУЛЕМЗИН ТИМОФЕЙ ИВАНОВИЧ, 41 г., Рыльск. у., Богошанск. в., д. Николаевки. Курск. Губсуд. Ст. ст. 142 и 143 ч. 2, лиш. св. 4 г. и пор. пр. 3 г. Исп. 4 марта 923.
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