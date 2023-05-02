Ефремов Арсений Степанович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Ефремов
- Имя
- Арсений
- Отчество
- Степанович
- Дата исполнения приговора
- 16 июнь 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 75
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 14942. ЕФРЕМОВ, АРСЕНИЙ СТЕПАНОВИЧ, 35 л. Гр. Татарск. у., Юзинск. в., с. Покровского; — Н. С. 2 уч. Татарск. у., Выгонка самог., лиш. св. 2 г., по амн. сокращ. до 1 м. пр. р. Исп. 16 июня 920.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.