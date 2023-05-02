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Кривоногова Ульяна Семеновна

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Кривоногова
Имя
Ульяна
Отчество
Семеновна
Дата исполнения приговора
15 ноябрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 201
Источник
Скан
Оригинальная запись
7054. КРИВОНОГОВА УЛЬЯНА СЕМЕНОВНА, 31 г., г. Воткинска. Н. С. 5 уч. Сарапульск. у. Ст. 140а, лиш. св. 3 г. Исп. 15 ноября 923.

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