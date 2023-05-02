Фитисов Алексей Кузьмин
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Фитисов
- Имя
- Алексей
- Отчество
- Кузьмин
- Дата исполнения приговора
- 29 сентябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 426
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 140571. ФИТИСОВЪ, АЛЕКСѢЙ КУЗЬМИНЪ. К. Богородицк. у., Дѣдиловск. в., сл. Дергилевой, 62 л.; — З. Н. 1 уч. Богородицк. у. 26 Іюня 909, 169 и 172 М., тюр. 1½ м. Исп. 29 Сент. 909.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.