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Бекентаев Жармухамед Бекентаев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Бекентаев
Имя
Жармухамед
Отчество
Бекентаев
Дата исполнения приговора
04 июль 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 32
Источник
Скан
Оригинальная запись
130003. БЕКЕНТАЕВЪ, ЖАРМУХАМЕДЪ Бекентаевъ. Кирг. аула № 8, Тусунск. в., Тургайск. у., 32 л.; — Оренбург. О. С., 134, 135, 1 и 2 ч. 1643 У., арест. отд. 2 г. Исп. 4 Іюля 909.

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