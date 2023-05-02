Бекентаев Жармухамед Бекентаев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Бекентаев
- Имя
- Жармухамед
- Отчество
- Бекентаев
- Дата исполнения приговора
- 04 июль 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 32
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 130003. БЕКЕНТАЕВЪ, ЖАРМУХАМЕДЪ Бекентаевъ. Кирг. аула № 8, Тусунск. в., Тургайск. у., 32 л.; — Оренбург. О. С., 134, 135, 1 и 2 ч. 1643 У., арест. отд. 2 г. Исп. 4 Іюля 909.
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