Бугрецов Афанасий Егоров
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Бугрецов
- Имя
- Афанасий
- Отчество
- Егоров
- Дата исполнения приговора
- 10 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 46
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 130366. БУГРЕЦОВЪ, АФАНАСІЙ ЕГОровъ. К. Калязинск. у., Плещеевск. в., д. Вертягина. 33 л.; — У. Чл. О. С. по Вышневолоцк. у. 25 Сент. 909, 170¹ М., тюр 6 м. Исп. 10 Окт. 909.
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