Бушков Александр Никонов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Бушков
- Имя
- Александр
- Отчество
- Никонов
- Дата исполнения приговора
- 22 март 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 44
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 45525. БУШКОВЪ, АЛЕКСАНДРЪ НИКОновъ. К. Кунгур. у., в. и с. Кыласова, 46 л.; — З. Н. 1 уч. Кунгур. у., 154 М., тюр. 3½ м. Исп. 22 Марта 905.
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