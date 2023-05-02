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Бушков Александр Никонов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Бушков
Имя
Александр
Отчество
Никонов
Дата исполнения приговора
22 март 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 44
Источник
Скан
Оригинальная запись
45525. БУШКОВЪ, АЛЕКСАНДРЪ НИКОновъ. К. Кунгур. у., в. и с. Кыласова, 46 л.; — З. Н. 1 уч. Кунгур. у., 154 М., тюр. 3½ м. Исп. 22 Марта 905.

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