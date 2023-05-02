Фечищев Анемподист Мартемышов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Фечищев
- Имя
- Анемподист
- Отчество
- Мартемышов
- Дата исполнения приговора
- 02 апрель 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 4: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак. и в ст. 437-468 Уст. о сс. - 1905. С. 260
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 36349. ФЕЧИЩЕВЪ, АНЕМПОДИСТЪ МАРтемышовъ (Маркеловъ). К. Орлов. у., Коршпнск. в., д. Лесковской, 54 л.; — Г. С. 2 уч. г. Вятки (въ 4 р.), 1 п. 12, 1 п. 18 и 49 М., тюр. 2 м. Исп. 8, счит. ср. со 2 Апр. 905. | 901 57453 49 М. | 98 26513 49 М. | 98 33146 49 М.
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