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Дмитриев Дмитрий Яковлевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Дмитриев
Имя
Дмитрий
Отчество
Яковлевич
Дата исполнения приговора
03 март 1924
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 2: 1924 год, кн. 2. С. 78
Источник
Скан
Оригинальная запись
2675. ДМИТРИЕВ ДМИТРИЙ ЯКОВЛЕВИЧ,24 л., Уфимск. у., Казанск. в., д. Холмогоровой. Н. С. 2 уч. г. Уфы. Ст. ст. 177, 179, лиш. св. 1 г. и пор. пр. 3 г. П. в. з. с. 3/ІІІ—24.

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