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Воскресенский Александр Николаевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Воскресенский
Имя
Александр
Отчество
Николаевич
Дата исполнения приговора
08 ноябрь 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 3: 1926 год, кн. 3. С. 32
Источник
Скан
Оригинальная запись
1201. Воскресенский Александр Николаевич, 37 л., г. Петрозаводска. Сибирск. Крайсуд. Ст. ст. 105, 108, 1 ч. 113, 116, лиш. св. 8 л. и пор. пр. 5 л. П. в. з. с. 8/ХІ—26.

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