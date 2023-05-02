Хабаров Алексей Иванов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Хабаров
- Имя
- Алексей
- Отчество
- Иванов
- Дата исполнения приговора
- 24 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 430
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 140675. ХАБАРОВЪ, АЛЕКСѢЙ ИВАНОВЪ. К. Бійск. у., Троицк. в., с. Старой Барды, 32 л., рд. въ Ишимск. у.; — Томск. О. С., 134, 135, 148, 1 ч. 1631 и 1632 У., каторж. раб. 4 г. Исп. 24 Окт. 909. | 908 12574 169 М. | 904 93239 169 М.
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