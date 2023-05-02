Хабаров Алексей Иванов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиХабаров Алексей Иванов

Хабаров Алексей Иванов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Хабаров
Имя
Алексей
Отчество
Иванов
Дата исполнения приговора
24 октябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 430
Источник
Скан
Оригинальная запись
140675. ХАБАРОВЪ, АЛЕКСѢЙ ИВАНОВЪ. К. Бійск. у., Троицк. в., с. Старой Барды, 32 л., рд. въ Ишимск. у.; — Томск. О. С., 134, 135, 148, 1 ч. 1631 и 1632 У., каторж. раб. 4 г. Исп. 24 Окт. 909. | 908 12574 169 М. | 904 93239 169 М.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close