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Царев Иван Иванович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Царев
Имя
Иван
Отчество
Иванович
Дата исполнения приговора
__ ____
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 247
Источник
Скан
Оригинальная запись
7900. ЦАРЕВ, ИВАН ИВАНОВИЧ, 33 л., Гр. Торопецк. у., Пояснинск. в., д. Маладм,; Н. С. 8 р-на Торопецк. у., Кража, лиш. 6 м., по амнист. освоб.

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