Дергач Федор Прокофьев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Дергач
- Имя
- Федор
- Отчество
- Прокофьев
- Дата исполнения приговора
- 18 июнь 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 78
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 46448. ДЕРГАЧЪ, ФЕДОРЪ ПРОКОФЬЕВЪ. К. Каинск. у., Каргатск. в., пос. Миргородскаго, 32 л., рд. Валков. у., въ в. и д. Старо-Мерченской; — М. С. 1уч. Каинск. у., 1 п. 170¹ и 172 М. (покуш.) и Выс. маниф. 904 г., тюр. 2 м. Исп. 18 Іюня 905.
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