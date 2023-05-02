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Суглобов Александр Иванович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Суглобов
Имя
Александр
Отчество
Иванович
Дата исполнения приговора
05 февраль 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн 2: 1926 год, кн. 2. С. 335
Источник
Скан
Оригинальная запись
12378. Суглобов Александр Иванович, 23 л., Мариинск. у., Сусловск. р., д. Федоровки. Н. С. 18 уч. Мариинск. у. Ст. ст. 160, 2 ч. 157, лиш. св. 3 г. и пор. пр. 2 г. П. в. з. с. 5 февр. 926.

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