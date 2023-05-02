Чувылин Никон Анофриевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Чувылин
- Имя
- Никон
- Отчество
- Анофриевич
- Дата исполнения приговора
- 15 октябрь 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, [кн. 1]: 1920 год, [кн. 1]. С. 355
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 11795. ЧУВЫЛИН, НИКОН АНОФРИЕВИЧ, 28 л. Гр. Змеиногорск. у., Убинск. в., с. Зевакина; — Н. С. Устькаменогорск. увоепкома. Кража, лиш. св. 9 м. Исп. 15 окт. 920.
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