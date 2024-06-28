Зайченко Александр Константинов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Зайченко
- Имя
- Александр
- Отчество
- Константинов
- Дата исполнения приговора
- 12 май 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 92
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 46823. ЗАЙЧЕНКО, АЛЕКСАНДРЪ КОНстантиновъ. К. Чигирин. у., Телепинск. в., с. Радивановки, 19 л.; — Г. С. 3 уч. г. Николаева, Херсон. г., 1 и 6 п. 13 и 169 М., тюр. 3 м. Исп. 29, счит. ср. съ 12 Мая 905.
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