Фокина Мария Васильевна
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Фокина
- Имя
- Мария
- Отчество
- Васильевна
- Дата исполнения приговора
- 06 ноябрь 1919
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 241
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 7724. ФОКИНА, МАРИЯ ВАСИЛЬЕВНА, 44 л., Гр. г. Брянска,; Н. С. 1 уч. Брянск. Р-на, Хранение имущ. Подлежащ. конфиск., лиш. св. 6 м., по амнист. от 6 нояб. 919 г. освоб.
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