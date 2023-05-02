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Фокина Мария Васильевна

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Фокина
Имя
Мария
Отчество
Васильевна
Дата исполнения приговора
06 ноябрь 1919
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 241
Источник
Скан
Оригинальная запись
7724. ФОКИНА, МАРИЯ ВАСИЛЬЕВНА, 44 л., Гр. г. Брянска,; Н. С. 1 уч. Брянск. Р-на, Хранение имущ. Подлежащ. конфиск., лиш. св. 6 м., по амнист. от 6 нояб. 919 г. освоб.

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