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Красильников Иван Андреевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Красильников
Имя
Иван
Отчество
Андреевич
Дата исполнения приговора
13 август 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 198
Источник
Скан
Оригинальная запись
6963. КРАСИЛЬНИКОВ ИВАН АНДРЕЕВИЧ, 18 л., г. Бугульмы, Н. С. 1 уч. Бугульминск. у., Ст. ст. 180, 214, лиш. св. 1 г. 4 м., Исп. 13 авг. 923.

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